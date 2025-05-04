انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة ببومرداس

انطلقت عملية بيع الأضاحي المستوردة في النقاط المنتشرة عبر دوائر ولاية بومرداس والمقدرة بـ 9 ، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضبط السوق وضمان توفير الأضاحي للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتجري العملية التي تمت تحت إشراف والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، في ظروف تنظيمية محكمة ووسط تغطية أمنية دائمة.

حيث تم تسخير جميع الإمكانيات الضرورية لضمان سير العملية في أحسن الظروف، من وسائل لوجستية وموارد بشرية مؤهلة. بإشراف ومرافقة فعّالة من مختلف المصالح المعنية، وعلى رأسها المصالح البيطرية،المصالح الفلاحية، مديرية التجارة، مديرية النقل، مديرية الصناعة، مديرية التشغيل.

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