انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة بمستغانم

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك المستوردة بمختلف نقاط البيع المعتمدة ببلديات ولاية مستغانم في ظروف محكمة مسخرة لها كل الوسائل المادية و البشرية.

وحسب بيان لولاية مستغانم، تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لضمان وفرة الأضاحي. وضبط الأسعار وتوفير خيارات متعددة للمواطنين.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه الأضاحي تخضع لمراقبة بيطرية دقيقة، و سيتم توزيعها تدريجيا.

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