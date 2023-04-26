انطلاق عملية بيع تذاكر افتتاح “كان” أقل من 17 عاما

تنطلق اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والمقررة بالجزائر في الفترة ما بين 29 أفريل غلى 15 ماي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ”كان” أقل من 17 عاما، عن فتح موقع “تذكرتي”، انطلاق من الواحدة زوالا لناهر اليوم الأربعاء لبيع تذاكر المباريات.

كما اوضح ذات المصدر، بان سعر تذكرة حفل الافتتاح المقرر بملعب “نيلسون مانديلا”، سيكون بقيمة ألف دينار للمنصة الشرفية، و500 دينار جزائري، لباقي المدرجات.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ”كان” أقل من 17 عاما، بانه تم اعتماد سعر 200 دينار جزائري، لتذاكر باقي مباريات الدور الأول.