انطلاق عملية بيع تذاكر قمّة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل

انطلقت، اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد و شبيبة القبائل عبر منصة “ديجي تيكات” المؤجلة عن الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.

وستجري المباراة القوية بين السياربي والكناري، بعد غد الثلاثاء، بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة مساء،

ويسعى فريق شباب بلوزداد للفوز أمام الفريق القبائلي لتسلق سلم الصعود. وهو الذي يتواجد حاليا في المرتبة التاسعة بـ 19 نقطة، و أربع مباريات متأخرة باحتساب لقاء الكناري.

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