انطلاق عملية بيع تذاكر لقاء الجزائر والرأس الأخضر عبر منصة “تذكرتي”

انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والرأس الأخضر التي ستجري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

و ستجري المباراة المنتظرة يوم الخميس القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وسيواجه رفقاء محرز، الرأس الأخضر قبل التنقل إلى أبو ظبي في الإمارات العربية لملاقاة منتخب مصر يومي الاثنين 16 أكتوبر.

كما تدخل مواجهة الرأس الأخضر في إطار التحضيرات للمواعيد الرسمية في مقدمتها تصفيات كأس العالم المقبلة. وكذلك نهائيات كأس إفريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti