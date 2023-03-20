انطلاق عملية بيع تذاكر لقاء الخضر أمام النيجر

إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وذلك عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي، المخصص من طرف وزارة الشباب والرياضة.

كما تم تحديد سعر التذاكر بداية من 500 دينار الخاصة بالمدرجات السفلى، ومبلغ 900 دينار بالمدرجات العلوية، و1400 دينار باللأماكن VIP.

وستلعب المباراة يوم 23 مارس الحالي، بداية من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، بملعب نيلسون مانديلا.