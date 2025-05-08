انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

أعلنت إدارة فريق إتحاد العاصمة فتح المنصة الرقمية “دي جي تيكيت” لبيع تذاكر مباراة الفريق أمام شباب قسنطينة لحساب الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة.

وبرمجت الرابطة المحترفة، المباراة يوم الأحد، بداية من الـ 19:00 سا، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويمكن لأنصار الفريقين اقتناء تذاكر المواجهة التي ستكون مثيرة وشيقة بالنظر إلى الأهداف المتباينة التي سيلعب من أجلها الفريقان.

ويسعى فريق “سوسطارة” إلى رد الاعتبار بعد الخيبة الإفريقية بالخسارة أمام شباب قسنطينة. في حين يطمح فريق “السنافر” للتأكيد مرة أخرة والعودة بالزاد كاملا من العاصمة.

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