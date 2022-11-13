انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر أمام مالي عبر منصة “تذكرتي”

انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني، اليوم الأحد، التي ستجمعه بالضيف منتخب مالي في اللقاء الودي. الذي سيجري بملعب ميلود هدفي بوهران.

وستلعب المباراة يوم 16 نوفمبر بداية من الساعة الثامنة و نصف بالتوقيت المحلي.

كما تجري عملية بيع التذاكر عبر منصة “تذكرتي” التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة.

ومن المنتظر، آن تشهد عملية البيع توافد كبير على المنصة التي تعتبر بوابة الدخول إلى الملعب لمشاهدة اداء رياض محرز ورفقائه في أولى المباريات الودية.

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