انطلقت اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الصومالي، في افتتاح لقاءات المنتخبان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرتقب أن يستقبل الخضر منتخب الصومال، يوم الخميس المقبل، الـ 16 نوفمبر الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 18:00.

وأعلنت اليوم الأحد، الصفحة الرسمية للمركب الأولمبي محمد بوضياف، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الخضر والصومال، المندرجة ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة، لتصفيات المونديال، عبر منصة تذكرتي.