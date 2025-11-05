انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الداربي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة. ضمن الجولة الـ11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وستُجرى المواجهة يوم السبت 8 نوفمبر بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الثانية والنصف زوالًا.

وأوضحت إدارة شباب بلوزداد أن التذاكر متوفرة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية Digiticket، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء التذاكر على الأنصار وتنظيم عملية الدخول إلى الملعب بطريقة عصرية وآمنة.

وتعَدُّ مواجهة الداربي العاصمي من أبرز لقاءات الجولة، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المنافسة بينهما. إذ يسعى كل طرف لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويسعى المدرب سعد راموفيتش للفوز بالنقاط الثلاث و التأكيد على الانطلاقة الحقيقية خلال الأسبوعين الماضيين. والأمر نفسه بالنسبة لمدرب الاتحاد، عبد الحق بن شيخة، الذي قاد الفريق للعودة بالنقاط الثلاث من سطيف.