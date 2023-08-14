انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة السياسي والنجم الساحلي

انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر مباراة ممثل الجزائر الثاني، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شباب قسنطينة وضيفه النجم الساحلي التونسي.

ويستقبل “السياسي” الذي سيمثل الجزائر في “الشامبينز ليغ” إلى جانب البطل شباب بلوداد، ممثل الكرة التونسية، يوم الجمعة 18 أوت الجاري، بملعب الشهيد حملاوي، بداية من الساعة 20:00، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول.

وأعلنت إدراة أبناء مدينة “الجسور المعلقة” عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق عملية بيع التذاكر، صبيحة اليوم الاثنين، على منصة تذكرتي.

كما أوضحت بأنه يسمح لكل مناصر شراء 5 تذاكر وهذا من خلال اتباع الخطوات عبر منصة تذكرتي بإستعمال البطاقة الذهبية أو لدى محلات مقاهي الأنترنت.

مبرزة في الأخير، إلى أن الدخول إلى ملعب “الشهيد حملاوي” يتم عبر استظهار كل مناصر للتذكرة وبطاقة التعريف.