انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد والأهلي المصري

انطلقت أمسية اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع فريق شباب بلوزداد، والضيف الأهلي المصري، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون بإمكان أنصار شباب بلوزداد اقتناء تذاكر هذه المباراة، عبر المنصة الرقيمة “تذكرتي”، لمساندة فريقهم.

وتدخل هذه المباراة المقررة يوم 3 جانفي الداخل، بملعب “5 جويلية”، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، انهزم في مباراة الذهاب التي لعبت بمصر، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، لصالح النادي الأهلي.