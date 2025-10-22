انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل والمنستيري التونسي

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطةأبطال إفريقيا، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف النادي المنستيري التونسي.

ومع انطلاق عملية بيع التذاكر، عبر منصة “ديجي ديكات”، تم تسجيل اقبال كبير من أنصار الشبيبة لاقتناء تذاكر هذه المباراة.

ويسعى أنصار “الكناري”، لملء مدرجات ملعب “حسين آيت أحمد” عن آخرها، من أجل دعم الفريق في ترسيم تأهله لدور المجوعات من رابطة الأبطال، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف النادي المنستيري التونسي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، مقررة يوم السبت 25 أكتوبر الجاري.