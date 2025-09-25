انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل أمام بيبياني ستار الغاني

يحتضن ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، يوم السبت القادم (19:00سا) مباراة لحساب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، تجمع بين نادي شبيبة القبائل ونظيره بيبياني غولد ستارز الغاني.

وتعَدُّ هذه المواجهة بداية لمشوار جديد على الساحة القارية لشبيبة القبائل التي تطمح إلى تحقيق انطلاقة قوية في المنافسة الإفريقية. مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأكدت المؤسسة المسيرة للمركب الرياضي بتيزي وزو، انطلاق عملية بيع التذاكر عبر منصة “ديجي تيكيت”.

ودعت أنصار الشبيبة إلى الحضور بكثافة لمساندة الفريق وتشجيعه في هذه المحطة الهامة من الموسم.