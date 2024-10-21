انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو

أعلمت إدارة مولودية الجزائر أنصارها أن عملية بيع تذاكر مواجهة نادي أولمبيك أقبو انطلقت اليوم. عبر منصة “digiticket”.

وينتظر أن تلعب المباراة المثيرة بين الفريقين المتألقين في منافسة الرابطة المحترفة، بملعب 5 جويلية الأولمبي. لحساب الجولة السادسة من الرابطة المحترفة يوم الخميس المقبل بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلاً (20:30).

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