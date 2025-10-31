انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة في هذا الموعد

أعلنت إدارة مولودية الجزائر اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع الفريق بشبيبة الساورة أمسية الإثنين المقبل لحساب الجولة العاشرة من البطولة المحترفة الأولى.

وأوضحت الإدارة أن بيع التذاكر يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية ديجي تيكيت وذلك بهدف تسهيل العملية على الجماهير وتنظيم الدخول إلى الملعب بشكل أفضل.

وجاء هذا القرار بالتنسيق مع شركة سوجيسل المسيرة لملعب الشهيد علي عمار المعروف بعلي لابوانت بالدويرة الذي سيحتضن المواجهة.

وتأمل جماهير مولودية الجزائر في حضور قوي لمساندة فريقها ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في البطولة.