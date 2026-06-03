انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وأولمبي الشلف

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة الجولة الثلاثين، والأخيرة من البطولة المحترفة والتي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف أولمبي الشلف.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن انطلاق عملية بيع تذاكر هذه المباراة.

كما أوضح مسؤولو العميد، لأنصار الفريق الراغبين في حضور هذه المواجهة، بأن عملية بيع التذاكر، تتم عبر منصة “ديجي تيكت”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف أولمبي الشلف، مقررة يوم الجمعة 5 جوان، انطلاقا من الساعة 18:30 بملعب “علي عمار” بالدويرة.