انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة المقبلة التي ستجمعها بفريق نجم مقرة.

ونشرت إدارة العميد عبر حسابها الرسمي، بيان، أعلنت من خلاله عن طرح تذاكر هذه المباراة، عبر منصة تذكرتي.

وبإمكان أنصار المولودية، انطلاقا من اليوم الإثنين، اقتناء تذاكر هذه المواجهة، لدعم فريقهم في خرجته المقبلة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بفريق نجم مقرة، والمقررة يوم الجمعة المقبل، تدخل ضمن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.