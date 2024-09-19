انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة المولودية والمنستيري غداً الجمعة

حددت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الخميس، موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة فريقها أمام نادي المنستيري التونسي.

في إطار إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، المرتقبة يوم السبت المقبل بملعب الشهيد علي عمار، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وحسب بيان إدارة المولودية، فإن عملية بيع تذاكر هذه المواجهة ستنطلق غداً الجمعة بأكشاك المركب الأولمبي محمد بوضياف. بداية من الساعة السابعة صباحاً.

وتم تحديد سعر التذاكر بـ500 دينار للمدرجات العادية، وبثلاثة ألوان مختلفة أخضر، أحمر وأبيض.

أما بخصوص تذاكر مدرجات المنصة الشرفية، ستكون باللون الذهبي وتم تحديد سعرها بـ2500 دينار.