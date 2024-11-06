انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة

انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مواجهة قمة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة التي ستجمع بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة.

وذلك عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”، حيث تم طرح 36 ألف تذكرة لأنصار الفريقين لحضور هذه المواجهة على مدرجات ملعب “حسين آيت أحمد”.

كما تم تخصيص حصة أنصار اتحاد العاصمة من التذاكر، عبر المنصة، في خانة منطقة الفريق الزائر.

للإشارة، ستلعب المواجهة بين الشبيبة والاتحاد، يوم السبت، بداية من الساعة الخامسة والنصف، بإدارة الحكم الدولي، مصطفى غربال.