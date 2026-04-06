انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة مولودية الجزائر أمام البيض

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن طرح تذاكر المواجهة المرتقبة للفريق أمام مولودية البيض، المقررة يوم الخميس المقبل (9 أفريل)، بداية من الساعة الثامنة مساءً (20:00)، بملعب علي عمار (المدعو لابوانت)، لحساب الجولة الـ26 من بطولة الرابطة المحترفة.

وأوضحت إدارة الفريق العاصمي أن التذاكر متاحة حصريًا عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكيت”.

وتنتظر جماهير مولودية الجزائر هذه المواجهة باهتمام كبير، من أجل تجديد العهد مع النتائج الإيجابية وتعزيز موقعه في ريادة الترتيب.

ومن المنتظر أن تعرف المباراة حضورًا جماهيريًا معتبرًا، بالنظر إلى أهمية النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.