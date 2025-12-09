انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة مولودية الجزائر واتحاد خنشلة عبر منصة “ديجي تيكيت”

أعلنت إدارة شركة سوجيسل - SOGISL، المسيرة لملعب الشهيد علي عمار، بالدويرة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة المرتقبة التي ستجمع مولودية الجزائر بنادي اتحاد خنشلة.

وهي المباراة المقررة أمسية السبت المقبل لحساب الدور السادس عشر من منافسات كأس الجمهورية.

وأكدت الشركة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن عملية البيع تتم حصريًا عبر منصة “ديجي تيكيت – DigiTicket”.

في خطوة تندرج ضمن سياسة التنظيم الرقمي التي باتت تعتمدها مختلف الهيئات الرياضية لتسهيل العملية على الأنصار وضمان دخول مريح واحترافي للملعب.