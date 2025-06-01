انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ورواندا

انطلقت، اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني ونظيره الرواندي، عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكيت” التي تندرج ضمن التحضيرات الجارية للإستحقاقات الكروية المقبلة.

وشهدت المنصة الرقمية إقبالا كبيرا من قبل الجمهور الجزائري، الذي تهافت على شراء التذاكر خلال الدقائق الأول من بدأ العملية، ما يعكس مدى الشغف الكبير والدعم المتواصل لـ “محاربي الصحراء”.

وسيكون ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة مسرحا للموقعة الودية التي ستقام يوم 5 جوان المقبل، في أجواء واعدة ينتظر أن تزينها الأعلام الوطني، و هي التي عودتنا عليها مدينة “الجسور المعلقة”.

للإشارة، تندرج المواجهة الودية ضمن استعدادات محرز ورفقاؤه لتصفيات كأس العالم و كأس امم افريقيا.