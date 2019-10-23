انطلاق عملية تجديد البطاقات الذهبية المنتهية الصلاحية

أطلق، بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، وبصفة آلية عملية تجديد البطاقات النقدية الذهبية المنتهية الصلاحية، حسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر، بأنّ عملية تجديد البطاقات ستحافظ على جميع المقاييس الأمنية، وكذا القواعد الأمنية المتعتادة في استخدام البطاقات.

وأكد ذات البيان أنّه من أجل العملية قد وضعت مؤسسة بريد الجزائر أربع قنوات لمتابعة وضعيات وحالات تجديد البطاقات.

حيث تمثلت بالإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة بالنسبة للزبائن الذين أضافوا إلى بطاقاتهم النقدية “الذهبية” رقم هاتف نقّال.

أما بالنسبة للزبائن الاخرين فيمكنهم القيام بذلك على مستوى كل الموزعات الالية للنقود، وكذا على الرابط eccp بالموقع الالكتروني لبريد الجزائر.

كما يمكن من الزبائن استعمال الرابط ( edcarte.poste.dz ) بالموقع الالكتروني لبريد الجزائر أو الاتصال بمركز الاتصالات 30 – 15.

إلى جانب الإعلام من طرف المكلفين بالزبائن على مستوى مكتب البريد عند إجراء عمليات سحب الأموال من حسابات الزبائن البريدية الجارية .