انطلاق عملية تسجيل الناجحين في البكالوريا يوم 19جويلية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنشور الوزاري الخاص بتسجيلات الناجحين في امتحان البكالوريا ،دورة2023،حيث وقع منذ قليل الوزير على المنشور الذي سيتم نشره كلمات بداية من منتصف الليل.

وحسب الرزنامة التي نشرها الوزير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ،فان التسجيل الاولي لحاملي البكالوريا،على المنصة الرقمية،سيكون بداية من 19جويلية الى غاية 22جويلية.

فيما حددت فترة تاكيد التسجيلات الاولية بداية من 23 جويلية المدة 24ساعة فقط.



اما بالنسبة لمعالجة الرغبات فيكون في الفترة الممتدة من 25جويلية الى 1اوت،فيما سيتم الاعلام عن النتائج يوم 1اوت القادمة.

كما حددت الوزارة المقابلة الخاصة بالمترشحين الموجهين الى المدارس العليا من 2الى 6اوت.

كما جاء في المنشور الوزاري أن الابواب المفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وفي النمط الحورية ستكون في الفترة الممتدة من 15الى 16جويلية.