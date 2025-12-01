انطلاق عملية تصدير 28 ألف طن من الإسمنت الأبيض من ميناء عنابة

تجرى حاليًا على مستوى المرفأ رقم 8/9 بالرصيف الشمالي لميناء عنابة عملية شحن السفينة «SSI RELIANCE» بكمية معتبرة من مادة الإسمنت الأبيض، تقدَّر بـ 28.000 طن. موجَّهة للتصدير من طرف المتعامل الاقتصادي “مجمع البسكرية للإسمنت” نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

تندرج هذه العملية ضمن البرنامج المسطر من طرف هذا المتعامل. والذي يهدف إلى تعزيز قدراته التصديرية للوصول إلى 200.000 طن سنويًا.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التسهيلية اللازمة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف ضمان السير الحسن لعملية التصدير. وذلك تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا المجال.