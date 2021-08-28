انطلاق عملية تطهير وتنظيف الغابات المتضررة من الحرائق

انطلقت اليوم السبت عملية تطهير وتنظيف الفضاءات الغابية المتضررة من الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، تشرف على انجاز هذه العملية المهمة، مؤسسات مجمع الهندسة الريفية. بالتنسيق مع محافظات الغابات، وذلك عبر خمس ولايات خنشلة، تيزي وزو، بجاية، تبسة وسوق اهراس. حيث جندت كل الوسائل الضرورية لانجاز الأشغال في أقرب الآجال.

للتذكير فان وزير الفلاحة، خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه يوم الثلاثاء. أسدى تعليمات لمحافظي الغابات ومجمع الهندسة الريفية بمباشرة عمليات تطهير وإعادة تهيئة المساحات المتضررة من الحرائق قبل هطول الأمطار.