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انطلاق عملية تلقيح الحجاج

بقلم أسماء.ع
انطلاق عملية تلقيح الحجاج
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 انطلقت اليوم الأربعاء، عملية تلقيح الحجاج الميامين، الراغبين في أداء مناسك الحج في موسم 2023.

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