الوطني انطلاق عملية تلقيح الحجاج بقلم أسماء.ع نشر في 26 أفريل 2023 - 09:41 شارك غرِّد أرسل 105 0 انطلقت اليوم الأربعاء، عملية تلقيح الحجاج الميامين، الراغبين في أداء مناسك الحج في موسم 2023. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NHTaE اقرأ أيضا رمضان.. أزيد من 51 مليون دينار قيمة محجوزات السلع الوطني 09 أفريل الجزائريون يؤدون صلاة عيد الفطر عبر مساجد الجمهورية الوطني 21 أفريل رسميا.. "فيات" تعلن عن تخفيضات لسياراتها في الجزائر الوطني 16 أفريل مجلس الوزراء: التعجيل بالنسخة النهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران الوطني 16 أفريل مؤسسة سليمة سواكري الخيرية تساعد الأيتام والمعوزين الوطني 20 أفريل بعد شدّ وجذب بين القاضي وهيئة الدفاع..هذا ما قرره المجلس لمحاكمة السعيد بوتفليقة الوطني 18 أفريل ولاية الجزائر: أشغال الطريق الإجتنابي جنان سفاري –البليدة وصل إلى 80 بالمائة الوطني 24 أفريل سكيكدة.. تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز الوطني 20 أفريل بريد الجزائر تُعلن فتح مكاتبها ليلا إبتداءً من الثلاثاء الوطني 09 أفريل 5 سنوات حبسا لعمار غول وتأييد الحكم لعبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان الوطني 16 أفريل