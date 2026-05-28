انطلاق عملية جمع جلود الأضاحي عبر مختلف ولايات الوطن

انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن عملية جمع جلود الأضاحي، في إطار الحملة الوطنية. التي أطلقتها وزارة الصناعة تحت شعار “من الأضحية إلى المصنع… جلود أضحيتك قيمة لا تهدر”.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة فإن هذه تشهد العملية تعبئةً واسعة لمختلف المتدخلين والشركاء، في مقدمتهم مجمع “GETEX”. إلى جانب السلطات المحلية والمصالح التقنية والجمعيات وفرق الجمع الميدانية ومراكز الردم التقني (CET). لضمان السير الحسن لعمليات جمع ونقل وتحويل الجلود.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين الموارد المحلية، ودعم الصناعة الوطنية. وترقية الاقتصاد الدائري، والحدّ من الاستيراد.

