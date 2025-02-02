انطلاق عملية دفع تكلفة الحج اليوم

تنطلق اليوم الأحد، عملية دفع تكلفة الحج لهذا الموسم 1446 هـ / 2025م والمقدرة بـ 84 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر، على مستوى ولايات الوطن.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن في وقت سابق عن تحديد تاريخ 02 فيفري 2025. لانطلاق عملية دفع تكلفة الحج لهذا الموسم.

حيث أكد الديوان في بيان له أن كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م. والذين تحصلوا على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1446هـ/2025م. و الدفتر الصحي. و شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج. هم مدعوون للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية. لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000.00دج شاملة لتذكرة السفر ، وذلك من تاريخ: 02 إلى 28 فيفري 2025م.

كما يجب أن يكون الحجاج مرفوقين بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر. تحسب ابتداء من تاريخ 4 جوان 2025. وكذا شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1446هـ/2025م. بالإضافة كذلك إلى شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.

وأضاف الديوان، أنه بإمكان الحجاج الحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ: 670.000.00دج. وكذا وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ: 170.000.00دج.

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