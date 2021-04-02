انطلاق عملية ذبح الدفعة الأولى من بقر مراعي برج باجي مختار وتيمياوين بمذبحة أدرار

أخبار الجزائر
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انطلاق عملية ذبح الدفعة الأولى من بقر مراعي برج باجي مختار وتيمياوين بمذبحة أدرار
بقلم نسرين محفوف

انطلقت اليوم الجمعة عملية ذبح الدفعة الأولى من البقر الآتية من مراعي برج باجي مختار وتيمياوين بمذبحة ولاية ادرار.

وتم هذا تحت إشراف مديرة المصالح الفلاحية والمفتش البيطري للولاية، بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية أدرار.

وسيتم توجيه هذه اللحوم ابتداء من الغد إلى ولايات الشمال والتي سوف تتبع  بدفعات أخرى.

ويأتي هذا في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم الوفرة من اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خاصة بولايات الشمال.

وكذا وتنفيذا للمخطط المسطر من طرف  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في هذا المجال.


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