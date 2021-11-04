انطلاق عملية زراعة السلجم الزيتي كأول تجربة بولاية النعامة

نظمت مصالح الفلاحة لولاية النعامة بمشاركة كل من مصالح الغرفة الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة سعيدة، يوم تقني حول زراعة السلجم الزيتي بمشاركة واسعة لفلاحي الولاية من مختلف البلديات.

كما عرف اليوم إنطلاق عملية البذر للسلجم الزيتي كتجربة الأولى من نوعها في الولاية على مستوى بلدية عسلة بمستثمرة (ب.ع).

وذلك تحت اشراف المعهد التقني للزراعات الواسعة سعيدة.كما تم تقديم نصائح و ارشادات للفلاحين حول كيفية زراعة السلجم الزيتي وكيفية ضبط آلة الزرع.