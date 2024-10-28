انطلاق عملية سبر الأراء “ابراهيم دحماني” لأفضل الرياضيين لسنة 2024

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، موعد انطلاق عملية سبر الآراء “ابراهيم دحماني” لجائزة أفضل الرياضيين الجزائريين لسنة 2024.

وحسب الموقع الرسمي لـ(و.أ.ج)، سيتم انطلاق عملية سبر الآراء “ابراهيم دحماني”، خلال الأسبوع الجاري.

وستشارك مختلف وسائل الإعلام الوطنية، في اختيار ثلاثة رياضيين ذكور، ومثلهم من السيدات، بالإضافة لرياضي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورياضي من الأمال، من ضمن قائمة ستقترحها (و.أ.ج).

وتهدف هذه المبادرة، لتكريم أفضل الرياضيين الجزائريين المتألقين في سنة 2024، من المتوجين بميداليات أولمبية، وبارالمبية.