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انطلاق عملية غرس 70 ألف شجرة بمستغانم

أخبار الجزائر
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انطلاق عملية غرس 70 ألف شجرة بمستغانم
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، على إعطاء إشارة انطلاق العملية الكبرى لغرس 70 ألف شجرة.

يأتي هذا تطبيقا للتعليمة الصادرة عن وزير الداخلية، في اطار الحملة الوطنية للتشجير، والتي سيتم من خلالها غرس 40 مليون شجرة على المستوى الوطني.

وتمت الانطلاقة بحي 1700 مسكن، بمشاركة كل من محافظة الغابات، مديرية البيئة، مؤسسة مستغانم نظيفة، الكشافة الإسلامية ومواطنين.

حيث تم تسطير برنامج خاص بهذه العملية وعمليات نظافة، تشمل المقابر والغابات، ستستمر كل يوم سبت إلى 21 مارس 2020.

كما ستمس مختلف الأحياء السكنية والمساحات الغابية والمؤسسات التربوية في كل بلديات الولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692139

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