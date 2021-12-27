انطلاق عملية مراجعة معلومات المترشحين لامتحان البكالوريا

وجه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مراسلة الى مديريات التربية الوطنية امرهم من خلالها ضبط قوائم المسجلين والتأكد من سلامة المعلومات المدرجة في استمارات التسجيل من الأخطاء ومعالجة الاختلالات المسجلة خلال الفترة المخصصة لمراجعة القوائم”.

وقد انتهت عملية التسجيل يوم 23 ديسمبر الماضي فيما لم يتم الاعلان عن تمديد الفترة في انتظار تاكيد التسجيلات بداية من منتصف شهر فيفري القادم.

ومن جهة أخرى اكد بلعابد انه سيتم القيام بحملة تلقيح ثالثة تتزامن مع دخول التلاميذ الى المؤسسات التربوية الاحد القادم.

واوضح الوزير أن المرحلة الثالثة تمتد من إلى 13 جانف القادم, مشددا على “ضرورة التنسيق مع مديري الصحة للنظر في أنجع السبل لتقريب الفرق الطبية من مستخدمي قطاع التربية, خاصة أن حصيلة الحملة الثانية للتلقيح بينت أن أعلى النسب سجلت في الولايات التي كانت تتنقل فيها الفرق الطبية إلى المؤسسات التعليمية”.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير التربية الوطنية، أكد على “ضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية لوضع استراتيجية جماعية لضبط هذه العملية. كما قدم الوزير توجيهات لتشجيع وتكريم المؤسسات التي تحقق نسبا عالية من تلقيح الموظفين”.

وبالمناسبة، شدد الوزير على ضرورة التحضير الجيد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الفصل الثاني. داعيا إلى “تكثيف التواجد الميداني والإصغاء لكافة الانشغالات المطروحة في الميدان والتكفل بها لضمان سلامة التلاميذ وكافة مستخدمي القطاع وأمنهم الصحي”.

وأضاف أنه “تم فتح امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون”. كما قدم بالمناسبة توجيهات لضمان “التنظيم الجيد والشفافية في إجراء هذه المسابقة”.

وفيما يتعلق بالشريك الاجتماعي, شدد على ضرورة “إعداد حصيلة لمجموع الانشغالات المتكفل بها، تثمينا للمجهودات المبذولة في الميدان”.

وكشف في نفس السياق أنه سيشرع قريبا في عقد ندوات جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل ودراسة الانشغالات الخاصة بالقطاع.

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فندت وزارة التربية الوطنية، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حول تمديد عطلة الشتاء.

كما جاء في بيان للوزارة: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خبرا غير صحيح بخصوص تمديد عطلة الشتاء”.

وذكرت الوزارة، أن التعديل الوحيد الذي تقرر في هذا الشأن تم نشره في صفحتها الرسمية بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

كما يتعلق التعديل، بخروج التلاميذ في عطلة الشتاء ابتداء من مساء يوم الخميس 9 ديسمبر 2021. إلى غاية مساء يوم السبت 1 جانفي 2022.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن التاريخ المحدد لبداية الثلاثي الثاني بعنوان السنة الدراسية 2021/2022. هو يوم الأحد 2 جانفي 2022 كما هو مشار إليه في البلاغ السابق.

كما ذكرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى، بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها.