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انطلاق فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم 5 سبتمبر

بقلم نادية بن طاهر
انطلاق فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم 5 سبتمبر
الإنتخابات المحلية
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كشفت  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم للانتخابات المحلية، تنطلق يوم 5 سبتمبر الجاري، وتختم يوم 15 من نفس الشهر.

وأشار بيان السلطة المستقلة للإنتخابات، إلى إن مكاتب التسجيل البلدية تبقى مفتوحة يومياً من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء إلا يوم الجمعة.

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