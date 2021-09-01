انطلاق فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم 5 سبتمبر
بقلم نادية بن طاهر
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم للانتخابات المحلية، تنطلق يوم 5 سبتمبر الجاري، وتختم يوم 15 من نفس الشهر.
وأشار بيان السلطة المستقلة للإنتخابات، إلى إن مكاتب التسجيل البلدية تبقى مفتوحة يومياً من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء إلا يوم الجمعة.
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