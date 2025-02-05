انطلاق فروض وتقويمات الفصل الثاني 

انطلقت الفروض الأولى والتقويمات بالنسبة للطورين الأول والمتوسط عبر عدد من المؤسسات التربوية. في حين ستنطلق التقويمات في الطور الابتدائي بداية من الأسبوع القادم.

وسيتم خلال هذه الفترة، إجراء فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية. وفي كل فصل، وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض.

كما سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، اعتماد جملة من العناصر من بينها احتساب المراقبة المستمرة. وذلك حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط التلاميذ.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الانضباط، والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم، إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية.التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية والمطالعة.

ويتم احتساب المعدل الفصلي والسنوي من خلال “الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والاختبارات الفصلية”.

ويأتي اجراء الفروض والاختبارات في وقت محدد، من أجل تنظيم القطاع وكذا ضبط تواريخ الانتهاء من البرامج. وذلك في وقت تم توزيع برنامج السنة الدراسية بالنسبة للمستويات العادية بـ36 أسبوعاً، فيما تم توزيعه بخصوص أقسام الامتحانات على 32 أسبوعاً، حيث عمدت الوزارة إلى هذا التقسيم كي يتمكن المعلمون والأساتذة من تنفيذ البرامج وفقا للتدرجات المحددة.