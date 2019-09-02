انطلاق فعاليات أول شاطئ ثقافي في الطارف

أطلق القطاع الثقافي بولاية الطارف، فعاليات أول شاطئ ثقافي ضمن فعالية وطنية تختتم نشاطات موسم الاصطياف، وتحتفي بالإبداع والفرجة على رمال الشاطئ وتعانق امواج البحر.

وبدأت الفعالية، بورشات تكوينية في المطالعة والقراءة والرسم والروبورتاج التلفزيوني الثقافي، على شاطئ “الحنايا” في بلدية بريحان.

وهذا بتأطير نادي الطارف “تقرأ” وفنانين في التشكيلي والصحفي جلال مناد على التوالي.

وأخذت التظاهرة طابعا فرجويا من خلال التنشيط البهلواني والألعاب والمسابقات في حلقات الأطفال، وذلك بحضور قوي لجمعيات ثقافية وفنية بارزة.

وأحيت حفل الافتتاح فرقة الطرب العربي بسطيف،وهي مجموعة فنية تؤدي روائع أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش،وآخرين من الزمن الجميل.

ويشار إلى أن التظاهرة،التي لقيت تفاعلا محليا واستقطابا،لأسماء فنية وإعلامية لامعة،تأتي برعاية والي الطارف خرفوش بن عرعار،وتنظيم قطاع الثقافة المحلي.