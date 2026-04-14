انطلاق فعاليات إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية

انطلقت فعاليات إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضريةALG HUSAR 01، تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. وبحضور نخبة من الخبراء والملاحظين الدوليين التابعين للأمانة العامة للهيئة الاستشارية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة.

واستهلت فعاليات إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية بتقديم عرض شامل حول الهيكلة الإدارية والعملياتية للمديرية العامة للحماية المدنية. تضمن عرضا لمختلف الفرق المتخصصة، وكذا منظومة العمل والاستجابة المعتمدة للتكفل بمختلف الأخطار، سواء اليومية منها أو الكبرى.

كما تم تقديم عرض مفصل حول فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية، الذي حاز على التصنيف الدولي سنة 2017. حيث استعرض قائد الفريق مختلف مكوناته، مهامه، وجاهزيته العملياتية.

وفي السياق ذاته، قدم عرض خاص ببرنامج التمرين الميداني المزمع تنظيمه مساء هذا اليوم، والذي يمتد على مدار 36 ساعة. حيث سيخضع لتقييم دقيق من قبل الخبراء المصنفين والملاحظين الدوليين.

ومن المرتقب أن يقوم الخبراء المصنفون بعمليات تفقد شاملة لمختلف الجوانب الإدارية واللوجستية. إضافة إلى معاينة العتاد والوسائل المادية والبشرية، وكذا مستوى التنظيم والتنسيق الخاص بفريق البحث والإنقاذ. بما يعكس مدى جاهزيته واحترافيته في التدخل خلال مختلف الحالات الطارئة.

