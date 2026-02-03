إعــــلانات
انطلاق فعاليات الاحتفاء بالذّكرى الثّانية لافتتاح جامع الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
انطلاق فعاليات الاحتفاء بالذّكرى الثّانية لافتتاح جامع الجزائر
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفاء بالذّكرى الثّانية لافتتاح جامع الجزائر، المُنظّمة تحتَ شعار: «مِنْ أَجْلِ مَرْجِعِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ أَصِيلَةٍ».

وجرت هذه الاحتفاليّة بإشراف الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، عميد جامع الجزائر.

وحضر الاحتفالية، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمةّ، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلسِ الشّعبيِّ الوطنيّ، وعدد من الوزراء. وممثّلي هيئات وطنيّة، وجمع من المشايخ والأئمّة والأساتذة والطلبة، وممثّلي وسائل الإعلام.

