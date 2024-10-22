انطلاق فعاليات الصالون الجهوي للإنتاج المحلي في ولاية بومرداس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الصالون الجهوي للإنتاج المحلي في الخيمة العملاقة وسط مدينة بومرداس. بمشاركة واسعة من المؤسسات الاقتصادية النشطة في مختلف المجالات.

وشهد الحدث مشاركة 45 عارضًا ومتعاملاً تجارياً من ولايات بومرداس، الجزائر، البليدة، تيزي وزو، عين الدفلى، تيبازة، والبويرة. بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والنقابات، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

وقد أشرفت فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس، على افتتاح الفعاليات، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي. المستشار بديوان وزارة التجارة وترقية الصادرات، جلال مناد. والأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خالد دهان. والمدير الجهوي للتجارة لناحية الجزائر حسين مومن، والمدير الولائي للقطاع عبد الوهاب قمري. كما شهد الحدث حضور ممثلين عن السلطات المحلية و الأمنية، وكذا رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. وممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين.

وفي كلمة له، نوّه ممثل الوزير بالتدابير المتخذة لتشجيع الإنتاج الوطني ودعم المتعاملين الاقتصاديين في دخول الأسواق الدولية. مؤكدًا على دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف المحلية في تنظيم معارض المنتجات الجزائرية في مختلف أنحاء الوطن. ما يساهم في اكتشاف القدرات الإنتاجية للبلاد والفرص التصديرية المتاحة.

بدوره، أشار الأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى أن المعرض الجهوي تميز بمشاركة نوعية للشركات النشطة في مجالات الصناعات الغذائية، الأدوية، التجهيزات المخبرية، الخدمات، الحديد والصلب، الخشب، البلاستيك، الزجاج، مواد التغليف، ومواد التنظيف. بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية وغيرها.

وقد عبّر العارضون عن استحسانهم لتنظيم المعرض الجهوي للإنتاج الوطني في ولاية بومرداس. معتبرين إياه فرصة هامة لعرض منتجاتهم والترويج لها. وأكدوا على ضرورة تعزيز هذه الفعاليات الجهوية لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. ما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني.