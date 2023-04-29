انطلاق فعاليات الطبعة الثانية لمسابقة كأس الجزائر للروبوتيك

انطلقت اليوم السبت, بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الثانية. لمسابقة كأس الجزائر للروبوتيك, بمشاركة 18 فريقا يمثلون 4 جامعات.

وخلال إشرافه على انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة, التي تنظم تحت اشراف وزارت التعليم العالي, اقتصاد المعرفة, والشباب والرياضة. أكد مستشار رئيس جامعة هواري بومدين, عبد الرؤوف سكر أن “الهدف من هذه المبادرات العلمية. هو الاحتكاك بين طلبة الجامعات الجزائرية وتبادل المعارف بين الشباب المبدع”. وكذا “إعطاء إضافة نوعية” في مجال البحث العلمي فيما يتعلق بالتخصصات التي لها علاقة بالربوتيك.

كما أبرز بالمناسبة ان “تنظيم مثل هذه المسابقات يساعد على نقل التجارب الناجحة لصالح القطاعات الصناعي, الاجتماعي والاقتصادي”. إضافة إلى “استحداث مناصب شغل ومؤسسات ناشئة تساهم في اعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني”.

من جانبه, أكد عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة هواري بومدين, كمال بوجيد أن “تنظيم مسابقة كأس الجزائر للروبوتيك. في طبعتها الثانية, يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لتشجيع الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة. وحرصا منها -مثلما قال-” على الدفع بالكفاءات الجزائرية من الطلبة وأصحاب المؤسسات الناشئة. نحو تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع”.

كما أشار بوجيد إلى “الأهمية التي توليها الدولة لمسألة الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات. وذلك “بغية تثمين التكنولوجيات الجديدة وتعميم العلوم التقنية, مع منح فرص للطلبة والشباب حاملي الشهادات”.

كما سيشارك في التصفيات الأولية لهذه المسابقة التي تدوم يوما واحدا, 18 فريقا عبر 4 جامعات, وأكثر من 65 متسابق. من جامعات هواري بومدين وباتنة ووهران وغرداية, فيما ستنظم المرحلة الثانية والنهائية من هذه المسابقة بالجزائر العاصمة.