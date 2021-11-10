انطلاق فعاليات الطبعة الـ 11 للأسبوع العالمي للمقاولاتية

تشرف وزارة الصناعة، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، طيلة هذا الأسبوع على فعاليات الطبعة الـ 11 للأسبوع العالمي للمقاولاتية (GEW). والتي تمت برمجتها في الفترة من 08 إلى 14 نوفمبر 2021.

وحسب بيان وزارة الصناعة، ينظم هذا الأسبوع بالتعاون مع شبكة المقاولاتية العالمية (GEN). التي تعد الجهة المنسقة في الجزائر مع منظمي هذه التظاهرة العالمية.

وتهدف هذه التظاهرة، المقامة هذه السنة تحت شعار”دور الابتكار في تفعيل المقاولاتية”، إلى غرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب. خاصة الطلبة الجامعيين ومتربصي معاهد التكوين من خلال جملة من النشاطات، لها علاقة بالمقاولاتية يتم تنظيمها عبر كل ولايات الوطن.

وقد تم إعطاء إشارة الانطلاق لهذه التظاهرة، التي تنظم في حوالي 180 دولة عبر العالم، من ولاية ورقلة. فيما برمجت فعاليات اختتامها في ولاية أدرار، وذلك لإبراز المؤهلات والقدرات التي تحوزها ولايات الجنوب في مجال المقاولاتية.

بالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم طيلة هذا الأسبوع لقاءات، برامج تكوين، حملات تحسيسية، مسابقات ومعارض موجهة للمقاولين المحتملين.

لاسيما على مستوى المؤسسات الجامعية والمدارس العليا بمشاركة هيئات دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار على المستوى الوطني والمحلي.

بالإضافة إلى ذلك، في ختام هذه التظاهرة، سيتم تنظيم مسابقة دولية لأحسن بلد منظم لهذا الأسبوع. تكلل بمنح جوائز للدول الفائزة تقديرا لجهودها وأنشطتها الخاصة بمجال المقاولاتية.

للإشارة، فقد تمكنت الجزائر من احتلال مراتب متقدمة في هذه المسابقة في الطبعات السابقة. حيث تحصلت على المرتبة الثانية كأحسن بلد منظم للأسبوع العالمي للمقاولاتية.

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