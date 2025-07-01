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انطلاق فعاليات الملتقى الدولي حول جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني بالعاصمة

بقلم عايدة.ع
انطلاق فعاليات الملتقى الدولي حول جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني بالعاصمة
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فعاليات الملتقى الدولي حول جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني تحت شعار”من جراح الذاكرة الوطنية إلى استحقاق العدالة التاريخية”.

وحسب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في إطار الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال. انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الدولي حول جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني. تحت شعار “من جراح الذاكرة الوطنية إلى استحقاق العدالة التاريخية”، بفندق الأوراسي - الجزائر العاصمة.

وحسب المصدر نفسه، تمت فعاليات الملتقى بحضور وزاري ودبلوماسي رفيع، إلى جانب نخبة من الباحثين والمؤرخين من داخل الوطن وخارجه.

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