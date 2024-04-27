أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بولاية معسكر، على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الأول “أعلام الراشدية” الذي خصص في هذه الطبعة لشخصية “الأمير عبد القادر الجزائري العالم العارف”.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية تدوم يومين، أين سيشرف الوزير. على تفقد وتدشين عدة مرافق تابعة للقطاع.

وفي أول محطة له خلال هذه الزيارة، زار بلمهدي معرض مخطوطات وآثار الأمير عبد القادر الجزائري.الذي أقيم من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمناسبة الملتقى الوطني الأول “أعلام الراشدية”. بجامعة مصطفى اسطمبول بولاية معسكر.

كما أشرف بلمهدي رفقة والي ولاية معسكر محمدي فريد يشرف، على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الأول “أعلام الراشدية”. الموسوم: “الأمير عبد القادر الجزائري العالم العارف”، بقاعة المحاضرات بجامعة مصطفى اسطمبول بولاية معسكر.

يشار أن وزير الشؤون الدينية حل صبيحة اليوم بولاية معسكر وكان في استقباله بمقر الولاية محمدي فريد والي الولاية. والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، وجمع من السادة الأئمة.

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