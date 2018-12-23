انطلاق فعاليات المهرجان الوطني الـ13 لمسرح الهواة بالجزائر العاصمة

افتتحت أمس الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة، والذي خصص تكريما لذاكرة الممثلة وأيقونة المسرح الجزائري “صونيا”.

التي وافتها المنية في مايو 2018 بتقديم المسرحية “حزام الغولة” من تقديم المسرح الجهوي ببجاية أمام جمهور غفير.

وبالمناسبة سلم السيد عز الدين ميهوبي الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ جائزتين تكريميتين.

لكل من يوسف تاوينت المنشط الرئيسي لحركة مسرح القليعة، ورابح علام ممثل ومنتج سابق.

في حين ستتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 31 ديسمبر الجاري بعرض ثمانية عشر مسرحية ضمن المنافسة بالمسرح الوطني الجزائري.

وثماني مسرحيات أخرى خارج المنافسة، علاوة على برمجة مؤتمرات و دراسات تدريبية و كذا عروض مسرحية في الشارع.