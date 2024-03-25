انطلاق فعاليات جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، سهرة أمس الأحد، على انطلاق فعاليات تسجيل العدد الأول من المسابقة الوطنية الموسومة بـ” جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية” في دورتها الثانية.

وتم بقصر الثقافة مفدي زكريا انطلاق فعاليات تسجيل العدد الأول من برنامج ” شاعر المصطفى عليه الصلاة والسلام”. ضمن المسابقة الوطنية الموسومة بـ” جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”. في دورتها الثانية والتي تنظمها وزارة الثقافة والفنون.

حيث شهدت الأمسية الأولى من البرنامج تصفية الشعراء المتنافسين من كل ربوع الوطن في الشعر الفصيح. مع لجنة تحكيم تضم نخبة من الأسماء الأدبية الوازنة.

جدير بالذكر أن برنامج “شاعر المصطفى عليه الصلاة والسلام” سيشهد منافسة شعرية في الفصيح والملحون عبر أربعة أعداد ستبث على قنوات التلفزيون الجزائري خلال الشهر الفضيل، وسيكون بث البرايم الأول يوم 27 مارس الجاري، عبر قنوات الأرضية وقناة القرآن الكريم وقناة الشبابية.

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