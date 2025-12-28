انطلاق فعاليات رالي “الأفناك الدولي” في طبعته الأولى

انطلقت فعاليات رالي الأفناك الدولي في طبعته الأولى، تحت إشراف الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، وبمشاركة 25 متسابقًا قدموا من مختلف الدول، في حدث رياضي دولي يعكس الحركية المتزايدة التي تعرفها الرياضات الميكانيكية في الجزائر.

وشهدت الجزائر العاصمة نقطة الانطلاق الرسمية للرالي حيث أعطيت إشارة البداية وسط أجواء تنظيمية محكمة.

قبل أن يتجه المتسابقون نحو ولاية الأغواط التي شكلت أول محطة وصول في هذا المسار الرياضي الطويل، لما تتميز به من موقع جغرافي وطبيعة صحراوية مناسبة لمثل هذه المنافسات.

ومن المرتقب أن يتواصل الرالي بعد محطة الأغواط نحو ولاية غرداية. التي ستكون آخر نقطة في هذا السباق الدولي. حيث سيخوض المشاركون تحديات متنوعة تجمع بين السرعة، الدقة، والتحمل عبر مسارات مختلفة.

ويهدف رالي الأفناك الدولي إلى ترقية السياحة الداخلية. والتعريف بالمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر. إضافة إلى تعزيز مكانة البلاد على خريطة الراليات الدولية. وفتح المجال أمام الرياضيين الجزائريين للاحتكاك بالمستويات العالمية.