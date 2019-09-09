انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 بأبو ظبي

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي 24، في العاصمة الامارتية أبو ظبي،برعاية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويُشارك في المؤتمر الطاقة العالمي 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي في أكبرتجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.

و من المرتقب ان يستعرض مؤتمر الطاقة العالمي في دورته 24 ، اكثر من 80 جلسة حوارية تتعلق بقضايا الطاقة و التطورات التي تشهدها القطاع.

كما سيناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز و الكهرباء .

اضافة الى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة النووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات ، وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر و تتاثر بقطاع الطاقة.