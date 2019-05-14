انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي بمشاركة جزائرية

افتتح مهرجان كان السينمائي، فعاليات دورته الـ”72″، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية، التي تستمر حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري.

وستنطلق الدورة الـ72، لأكبر مهرجان سينمائي، بعرض فيلم “The Dead Don’t Die “، “موتى لا يموتون”، للمخرج الأمريكي “جيم جارموش”.

وتسجل السينما العربية، مشاركة هامة في المهرجان لهذا العام، موزعة بين الجزائر وفلسطين والمغرب وتونس ومصر.

وتشارك المخرجة الجزائرية مونيا بيدور، من خلال فيلم “بابيشا”، والمخرج الجزائري أمين سيدي بومدين، بفيلم “أبو ليلى”.

ويعود المخرج الفرنسي-التونسي عبد اللطيف كشيش، الفائز بالسعفة الذهبية في 2013 عن فيلم “حياة أديل”، إلى مهرجان كان من خلال “Mektoub My Love: Intermezzo”.

كما يشارك المخرج الفلسطيني، إيليا سليمان، من خلا فيلم “إنها حتما الجنة”، وغيرها من الأفلام السيمائية العربية.

وسيكون المخرج المكسيكي الشهير “أليخاندرو غونزاليس إينياريتو”، رئيس لجنة تحكيم المهرجان في المسابقة الرسمية لدورة 2019.